Le pagelle di Psv-Napoli 6-2 i top e i flop della partita

Ilmattino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza giornata della League Phase di Champions League, con gli azzurri che hanno affrontato il Psv. La partita si è conclusa con il risultato di 6-2: ecco i voti del match.  Le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

le pagelle di psv napoli 6 2 i top e i flop della partita

© Ilmattino.it - Le pagelle di Psv-Napoli 6-2, i top e i flop della partita

News recenti che potrebbero piacerti

pagelle psv napoli 6PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... Da calciomercato.it

pagelle psv napoli 6PSV Eindhoven-Napoli 6-2, pagelle e tabellino: De Bruyne non si accende mai, Buongiorno e Lucca disastrosi - McTominay (doppietta) illude i campioni d'Italia, poi è notte fonda: il PSV la ribalta con l'autorete di Buongiorno e con il contropiede di Saibari. Lo riporta msn.com

Pagelle PSV-Napoli 6-2: sussulto di McTominay poi dominio olandese. Beukema e Buongiorno da brividi - 2 i top e flop del match: McTominay non basta, crollo totale della squadra di Conte. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Psv Napoli 6