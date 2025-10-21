Le pagelle di Psv-Napoli 6-2 i top e i flop della partita

Terza giornata della League Phase di Champions League, con gli azzurri che hanno affrontato il Psv. La partita si è conclusa con il risultato di 6-2: ecco i voti del match. Le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Psv-Napoli 6-2, i top e i flop della partita

Serie A Women - Napoli-Roma 1-3 - Le pagelle del match #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/pagelle/serie-a-women-napoli-roma-1-3-le-pagelle-del-match-273123… - X Vai su X

#TorinoNapoli - Leonardo #Spinazzola è tra i pochi positivi in casa Napoli nella sconfitta di Torino. Voti e pagelle dei quotidiani sportivi: Gazzetta: "Primo tempo in difficoltà, perchè in fondo punta non è. Quando si abbassa, mangia campo e sforna cross, impeg Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... Da calciomercato.it

PSV Eindhoven-Napoli 6-2, pagelle e tabellino: De Bruyne non si accende mai, Buongiorno e Lucca disastrosi - McTominay (doppietta) illude i campioni d'Italia, poi è notte fonda: il PSV la ribalta con l'autorete di Buongiorno e con il contropiede di Saibari. Lo riporta msn.com

Pagelle PSV-Napoli 6-2: sussulto di McTominay poi dominio olandese. Beukema e Buongiorno da brividi - 2 i top e flop del match: McTominay non basta, crollo totale della squadra di Conte. Scrive sport.virgilio.it