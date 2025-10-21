Vitale 6,5 Nella prima parte dell’incontro è reattivo su Cortesi e Stanzani. Rischia qualcosa sui disimpegni nell’impostazione dal basso, ma tutto sotto controllo. Alagna 6 Deve giocare una partita di sacrificio. Lui e Curado sono chiamati a frenare l’ispirato Cortesi che si muove costantemente senza dare punti di riferimento. Porta a casa la missione. Curado 6,5 Il duello con Cortesi lo chiama a giocare una gara meno fisica del solito. Molto meglio quando il cliente di turno è Stanzani, ma riesce comunque ad arginare sia l’uno sia l’altro. Nicoletti 5,5 La pressione asfissiante dei biancorossi non gli permette di ragionare e impostare col suo preciso sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Damiani signore del centrocampo. Gori è un lottatore ma non punge