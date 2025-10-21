Le pagelle Damiani signore del centrocampo Gori è un lottatore ma non punge

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vitale 6,5 Nella prima parte dell’incontro è reattivo su Cortesi e Stanzani. Rischia qualcosa sui disimpegni nell’impostazione dal basso, ma tutto sotto controllo. Alagna 6 Deve giocare una partita di sacrificio. Lui e Curado sono chiamati a frenare l’ispirato Cortesi che si muove costantemente senza dare punti di riferimento. Porta a casa la missione. Curado 6,5 Il duello con Cortesi lo chiama a giocare una gara meno fisica del solito. Molto meglio quando il cliente di turno è Stanzani, ma riesce comunque ad arginare sia l’uno sia l’altro. Nicoletti 5,5 La pressione asfissiante dei biancorossi non gli permette di ragionare e impostare col suo preciso sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle damiani signore del centrocampo gori 232 un lottatore ma non punge

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Damiani signore del centrocampo. Gori è un lottatore ma non punge

Scopri altri approfondimenti

pagelle damiani signore centrocampoLe pagelle. Damiani signore del centrocampo. Gori è un lottatore ma non punge - Pagliai 5,5 Gli manca la lucidità di sparare dentro quella palla invitante capitata sui suoi piedi al limite dell’area piccola nel primo tempo. Lo riporta sport.quotidiano.net

Le pagelle. Due gol di sostanza per Gori. Damiani domina a centrocampo - È un signore anche nel perdere l’imbattibilità, quando quell’ "1" è solo una cifra da ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Damiani Signore Centrocampo