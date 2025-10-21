Continua la diminuzione delle nascite in Italia: nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6 per cento sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10 mila unità). Lo riporta l’Istat: il numero medio di figli per donna ha raggiunto il minimo storico nel 2024, attestandosi a 1,18. E la stima provvisoria relativa ai primi sette mesi del 2025 evidenzia un ulteriore ribasso a 1,13. L’andamento decrescente delle nascite prosegue senza soste dal 2008. Nel periodo gennaio-luglio del 2025 le nascite sono state circa 13 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3 per cento). L’andamento decrescente delle nascite prosegue in Italia senza soste dal 2008: da allora la perdita complessiva è stata di quasi 207 mila nascite (-35,8 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le nascite calano ancora in Italia: minimo storico di 1,18 figli per donna