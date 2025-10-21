Le memorie di Virginia Giuffre vittima di Epstein | Quel premier mi ha violentata a sangue
In un estratto del suo libro di memorie postumo, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, pubblicato dal New York Post, Virginia Roberts Giuffre, una delle più note vittime di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico internazionale di minorenni e abusi sessuali, morto per un presunto suicidio il 10 agosto 2019 al Metropolitan Correctional Center (MCC) di New York, svela alcuni dettagli agghiaccianti su un presunto abuso subito da un “primo ministro” di spicco. Giuffre, morta per un apparente suicidio lo scorso aprile all’età di 41 anni, descrive una serie di incontri violenti che l’hanno segnata profondamente, spingendola infine a rompere il legame con Epstein e la sua rete. 🔗 Leggi su It.insideover.com
