Rimini, 21 ottobre 2025 – Non fu un ‘normale’ fenomeno di maltempo, ma un episodio di ‘meteo-tsunami’ quello che ha colpito le coste della Romagna la prima domenica di ottobre di quest’anno (il 5 ottobre). L’innalzamento del mare è avvenuto dopo un brusco calo di pressione atmosferica e quello che è successo ce lo ricordiamo bene: forti venti hanno provocato ingressioni marine che hanno inondato le spiagge e le prime vie prospicienti ( foto ). Molti stabilimenti balneari e locali si sono allagati soprattutto tra Milano Marittina, Cervia e Cesenatico, alcuni porti come quelli di Rimini e Riccione sono andati sott’acqua, anche sulla costa ferrarese ci sono stati danni e disagi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mareggiate in Romagna? Un episodio di ‘meteo-tsunami’: cos’è successo il 5 ottobre 2025