Le mani della camorra sulla Juve Stabia squadra di Lovisa e due ex Pordenone

Bufera sulla Juve Stabia, squadra campana che milita in Serie B. La società è stata messa in amministrazione giudiziaria dalla Procura di Napoli. “Un intero comparto dei servizi legati alla Juve Stabia era nelle mani della camorra stabiese" ha sottolineato il Procuratore della Repubblica di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

mani camorra juve stabiaJuve Stabia, “tutta la gestione nelle mani della camorra”. Disposta l’amministrazione controllata - Il procuratore antimafia Melillo: “Quadro allarmante, in questo clima possibili tragedie come quella di Rieti”. Secondo quotidiano.net

mani camorra juve stabiaLa mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Segnala ilfattoquotidiano.it

mani camorra juve stabiaCaos Juve Stabia, l'ombra della camorra sul club campano. Gratteri: "Tutta la gestione era in mano ai clan" - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Da msn.com

