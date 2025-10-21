Barberino Tavarnelle (Firenze), 21 ottobre 2025 – Metà dei dipendenti della Atop di Barberino Tavarnelle, che è arrivata ad averne 240, a rischio licenziamento. È quanto ha comunicato nei giorni scorsi la proprietà ai sindacati che si sono mobilitati immediatamente. Hanno chiesto un tavolo di crisi in Regione, per adesso ne è stato già effettuato uno con i sindacati e azienda in due momenti distinti, mentre al prossimo la speranza è che tutti possano riunirsi insieme. Chiesta un’assemblea in fabbrica per giovedì. La crisi del settore. Atop, sede nella zona industriale di Valcaronaro, produce linee automatiche per la realizzazione di statori e rotori per motori elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le macchine elettriche non tirano, Atop pronta a licenziare 120 operai