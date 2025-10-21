Le infiltrazioni del clan D'Alessandro nella Juve Stabia | gli ex presidenti i biglietti lo stadio
Nel decreto con cui la Juve Stabia viene sottoposta all'amministrazione giudiziaria il Tribunale elenca i vari punti di contatto della società calcistica con esponenti del clan D'Alessandro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In un panorama criminale segnato da traffici di droga e infiltrazioni nei settori economici, a Taranto e in tutta la regione convivono vecchi clan e gruppi emergenti: lo spiega il sociologo Leonardo Palmisano Leggi l'articolo completo nei commenti ? L'informaz - facebook.com Vai su Facebook
Le infiltrazioni del clan D’Alessandro nella Juve Stabia: gli ex presidenti, i biglietti, lo stadio - Nel decreto con cui la Juve Stabia viene sottoposta all'amministrazione giudiziaria il Tribunale elenca i vari punti di contatto della società calcistica ... Secondo fanpage.it
Serie B, Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per le infiltrazione della camorra - Il club, che milita in serie B, è stato colpito dal provvedimento dell’Antimafia che ha registrato «un’infiltrazione capillare in settori strategici» da parte del clan ... Secondo editorialedomani.it
Le mani del clan D'Alessandro sulla Juve Stabia: nuovo terremoto nel calcio - Disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte ... Riporta internapoli.it