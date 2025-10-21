Le imprese della Tuscia maledicono la burocrazia ogni anno si sprecano oltre 200 milioni di euro

Al netto della legislazione europea e di quella regionale, tra Dpcm, leggi, decreti, ordinanze ministeriali, delibere, determine, circolari, comunicati e quant’altro, nel 2024 l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato Spa hanno pubblicato 305 Gazzette Ufficiali a cui vanno sommati 45. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

Lazio Innova e il @Comune_Viterbo lanciano un Laboratorio di Co-progettazione per rafforzare la candidatura della città. La call è aperta a imprese, associazioni e professionisti delle industrie culturali e creative della Tuscia Viterbese https://lazioinnova.it/ - X Vai su X

https://www.tusciaup.com/soriano-nel-cimino-protagonista-al-ttg-di-rimini-con-il-progetto-borghi-artigiani/350422 Il Comune di Soriano nel Cimino ha preso parte al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia, all’i - facebook.com Vai su Facebook

Imprese, Conflavoro: per il 93% delle aziende la burocrazia della Pubblica amministrazione ha un impatto critico - Presentato il rapporto realizzato in collaborazione con la Luiss Business School NewTuscia – ROMA ,Il 93% delle imprese italiane ritiene che leggi, regolamentazioni e adempimenti burocratici abbiano ... Da newtuscia.it

Quando la burocrazia schiaccia le imprese: dalla privacy all’autorizzazione unica ambientale - Da qualche parte, là fuori, c’è un fioraio che ha smarrito un tablet con i dati dei clienti per le consegne a domicilio: ... Secondo quotidiano.net

La burocrazia frena le imprese: "Per le attività è un macigno, perdiamo ogni anno 313 ore" - Cna ha organizzato per oggi un incontro con gli amministratori del territorio per parlare del problema "Dagli impianti fotovoltaici alle insegne pubblicitarie e ai dehors, abbiamo proposte per ridurre ... Scrive ilrestodelcarlino.it