‘Le Iene presentano | Inside’ torna su Italia 1 con il caso Garlasco | anticipazioni della puntata di martedì 21 ottobre 2025

Atomheartmagazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo appuntamento stagionale di ‘Le Iene presentano: Inside’ riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi che, a distanza di quasi vent’anni e cinque processi, continua a dividere l’opinione pubblica. La puntata, in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025, promette testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e un quadro aggiornato dei possibili sviluppi investigativi. Indice. Le Iene presentano Inside, anticipazioni 21 ottobre 2025: il caso Garlasco. La “verità giudiziaria” e la prospettiva di chi c’era. L’intervista al giudice Stefano Vitelli: perché è rilevante. Chi parla e cosa ascolteremo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

8216le iene presentano inside8217 torna su italia 1 con il caso garlasco anticipazioni della puntata di marted236 21 ottobre 2025

© Atomheartmagazine.com - ‘Le Iene presentano: Inside’ torna su Italia 1 con il caso Garlasco: anticipazioni della puntata di martedì 21 ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Le Iene presentano: La Cura, la prevenzione dei melanomi stasera su Italia 1 con Gaetano Pecoraro - Siamo ormai in estate, e prendersi cura della pelle è fondamentale. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 8216le Iene Presentano Inside8217