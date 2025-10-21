‘Le Iene presentano | Inside’ torna su Italia 1 con il caso Garlasco | anticipazioni della puntata di martedì 21 ottobre 2025
Il primo appuntamento stagionale di ‘Le Iene presentano: Inside’ riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi che, a distanza di quasi vent’anni e cinque processi, continua a dividere l’opinione pubblica. La puntata, in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025, promette testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e un quadro aggiornato dei possibili sviluppi investigativi. Indice. Le Iene presentano Inside, anticipazioni 21 ottobre 2025: il caso Garlasco. La “verità giudiziaria” e la prospettiva di chi c’era. L’intervista al giudice Stefano Vitelli: perché è rilevante. Chi parla e cosa ascolteremo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
