Le Iene – Inside torna sul caso Garlasco | nuove testimonianze e ombre sulla famiglia Poggi-Cappa

Nella puntata ora in onda su Italia 1, Le Iene – Inside riaccende i riflettori su uno dei casi più discussi della cronaca italiana: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Il programma ha dedicato un lungo approfondimento alla nuova inchiesta aperta nel 2025, ripercorrendo tutte le tappe che, da marzo di quest’anno, hanno portato a riaprire il fascicolo dopo quasi due decenni di silenzi, sospetti e verità rimaste in ombra. Nel servizio, la redazione ricostruisce i passaggi centrali della nuova indagine: la riapertura del caso Sempio, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, e l’ipotesi di una corruzione in atti giudiziari che avrebbe coinvolto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, indagato a Brescia per presunti favori ricevuti in cambio di un’archiviazione “accelerata” nel 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le Iene – Inside” torna sul caso Garlasco: nuove testimonianze e ombre sulla famiglia Poggi-Cappa

