Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 21 ottobre. Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 ottobre. Anticipazioni. Un caso di omicidio che, dopo quasi vent’anni e cinque processi, continua a far discutere. Il delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna su Italia 1, nel primo appuntamento stagionale de Le Iene presentano: Inside. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 ottobre 2025