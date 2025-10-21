Le Iene delitto di Garlasco | una nuova verità è vicina Anticipazioni

Torna l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off dello storico show ideato da Davide Parenti e dedicato agli approfondimenti di cronaca. La prima puntata, in onda martedì 21 ottobre in prima serata su Italia 1, sarà incentrata su uno dei casi più discussi degli ultimi vent’anni: il delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi. Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intitolata Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?  testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi. La prima puntata di Le Iene Inside dedicata a Garlasco. 🔗 Leggi su Dilei.it

