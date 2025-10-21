Le icone horror dimenticate | 5 classici che devono tornare
Gli anni ’20 del 2000 stanno dimostrando di essere un decennio d’oro per il cinema horror. L’asticella si alza costantemente, con nuove uscite che entusiasmano critica e pubblico. Solo il 2025 ha regalato successi notevoli come Sinners di Ryan Coogler e Weapons di Zach Cregger, entrambi film originali che mescolano abilmente terrore e, nel caso di Weapons, la commedia. Questi successi dimostrano che l’horror non ha bisogno di franchise preesistenti. Tuttavia, mentre i pilastri come Michael Myers ( Halloween ) e Ghostface ( Scream ) continuano a prosperare, altre icone horror sembrano essere state messe da parte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
