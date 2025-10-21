Le grane della manovra Scontro sugli affitti brevi Ed è giallo sulle pensioni
Roma, 21 ottobre 2025 – La manovra per il 2026 non è neanche approdata in Parlamento che già appare come figlia di nessuno, almeno da parte della maggioranza. E così, il giorno dopo la divulgazione della bozza della legge di Bilancio, Lega e Forza Italia si muovono, lancia in resta, contro la decisione di aumentare l’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26 per cento. Una scelta che, paradossalmente, finisce anche nel mirino di FdI, al punto da domandarsi come sia finita nel provvedimento. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
La Manovra 2026 manderà in pensione i lavoratori italiani sempre più tardi: “dal 2029 l’uscita dal lavoro per ‘vecchiaia’ passerà dagli attuali 67 anni a 67 anni e 5 mesi”. Lo avevamo scritto 10 mesi fa. E la tanto criticata Legge Monti-Fornero sarà rimpianta - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP #IndonesianGP Il gran giorno di Fermin Aldeguer: da rookie trionfa a Mandalika e si afferma tra i più giovani vincitori di sempre della classe regina. Il gran disastro di Marco Bezzecchi: sbaglia con una manovra sconsiderata con il risultato di infortuna - X Vai su X
Le grane della manovra. Scontro sugli affitti brevi. Ed è giallo sulle pensioni - Nella bozza del testo mancano la proroga di Quota 103 e di Opzione donna ... quotidiano.net scrive
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Scrive tg24.sky.it
Manovra, il governo sbanda sugli affitti brevi e riapre la trattativa con le banche - Lega e Forza Italia contro il ritocco in manovra della cedolare sugli appartamenti turistici Salvini minaccia l’Abi: “Se si lamentano pagheranno di più”. Come scrive repubblica.it