Le grane della manovra Scontro sugli affitti brevi Ed è giallo sulle pensioni

Roma, 21 ottobre 2025 – La manovra per il 2026 non è neanche approdata in Parlamento che già appare come figlia di nessuno, almeno da parte della maggioranza. E così, il giorno dopo la divulgazione della bozza della legge di Bilancio, Lega e Forza Italia si muovono, lancia in resta, contro la decisione di aumentare l’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26 per cento. Una scelta che, paradossalmente, finisce anche nel mirino di FdI, al punto da domandarsi come sia finita nel provvedimento. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

