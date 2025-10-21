Le domande che la sinistra non vuole fare a Meloni sull’Ucraina

Al direttore - La vendetta morale di Sangiuliano in Francia. Cherchez les bijoux. Giuseppe De Filippi Al direttore - Michele Masneri ( il Foglio di sabato scorso ) ci regala una chicca che spiega molti dei vizi e dei vezzi della sinistra passata e presente. Nel suo pezzo, Masneri riporta la definizione che Antonio Gramsci diede di Carolina Invernizio (autrice di un centinaio di romanzi e almeno una trentina di film tratti dagli stessi): “L’onesta gallina della letteratura italiana”. Et voilà, da gallina a cortigiana è un attimo. Valerio Gironi Al direttore - Allargo il discorso partendo dall’ultimo fatto di cronaca in ordine di tempo come quello di Rieti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le domande che la sinistra non vuole fare a Meloni sull’Ucraina

Contenuti che potrebbero interessarti

Alla richiesta di chiarimenti da parte del reporter di HuffPost, Karoline Leavitt ha replicato: «Sei un attivista di sinistra che nessuno prende sul serio. Smetti di mandarmi domande ridicole» Vai su Facebook

“Domande di sinistra”, accusa #Fini. #Gruber replica e gli toglie l’audio @OttoemezzoTW #ottoemezzo - X Vai su X

La sinistra tutto deve fare tranne che “moderarsi” (con buona pace di Renzi) - La storia insegna: quando vai verso il centro, lì ti aspettano con tovagliolo, forchetta e coltello i veri titolari di quello spazio, da sempre inclini verso la destra. Riporta ilfattoquotidiano.it

Elezioni, le domande che mi domando - Firenze, 11 ottobre 2025 – Domande che mi domando: la lista civica di Eugenio Giani, trainata dai riformisti renziani, che a Firenze qualche voto ce l’hanno ancora, arriverà al 10 per cento? Come scrive lanazione.it

Referendum, Meloni: "La sinistra vuole abolire legge che ha fatto, se la cantano e se la suonano" - Per la gran parte questi referendum aboliscono leggi fatte dalla sinistra: se la cantano e se la suonano. Riporta ilmattino.it