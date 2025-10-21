Le ’dieci missioni’ per Bologna 2050

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un accordo - il terzo a livello metropolitano - che si fa "portavoce" delle esigenze di sviluppo, cercando di armonizzare gli interessi di tutta l’area bolognese. Tra i temi anche lavoro, clima, una riforma delle istituzioni locali in dialogo con la Regione e la salute dei cittadini "verso un nuovo modello sociale, socio-sanitario e sanitario". Ma si tratta anche di mobilità e abitare "come diritto per tutti". Infatti, ‘nuovo’ è la parola che viene più usata per descrivere i vari punti del patto: politiche per i giovani, industria e strategie per i territori, dalla pianura all’Appennino e il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

