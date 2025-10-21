Le ’dieci missioni’ per Bologna 2050
Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un accordo - il terzo a livello metropolitano - che si fa "portavoce" delle esigenze di sviluppo, cercando di armonizzare gli interessi di tutta l’area bolognese. Tra i temi anche lavoro, clima, una riforma delle istituzioni locali in dialogo con la Regione e la salute dei cittadini "verso un nuovo modello sociale, socio-sanitario e sanitario". Ma si tratta anche di mobilità e abitare "come diritto per tutti". Infatti, ‘nuovo’ è la parola che viene più usata per descrivere i vari punti del patto: politiche per i giovani, industria e strategie per i territori, dalla pianura all’Appennino e il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il futuro di Bologna, l’obiettivo 2050: il 17 giugno l’incontro del Corriere della Sera e del Corriere di Bologna al Dama - Se un drone sorvolasse Bologna in questi giorni vedrebbe cantieri ovunque, soprattutto quelli per la realizzazione del nuovo tram, ma anche quelli dei progetti finanziati dal Pnrr: le fotografie ... Riporta corrieredibologna.corriere.it
Bologna, Veronesi: «Aeroporto e Fiera cresceranno ancora. La città in 15 minuti? Serve più trasporto pubblico» - «Una città dei 15 minuti, gli spostamenti più importanti si potranno fare a piedi, in bici o con i mezzi pubblici», dice il presidente della Camera di commercio, Valerio ... Da corrieredibologna.corriere.it