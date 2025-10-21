Le décolleté con il cinturino alla caviglia non passano mai di moda grazie al loro design elegante e collaudato Ecco 5 outfit da copiare

I l punto di forza delle décolleté con cinturino alla caviglia risiede proprio in quella loro caratteristica fascetta: sottile ma decisa, femminile ma piena di carattere, è il dettaglio che fa la differenza anche nel più semplice dei look. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossarle in autunno e inverno. Con i jeans Insieme a un paio di jeans, per dare vita a un look dal sapore casual-chic. Leggi anche › 5 modi (inaspettati) per abbinare le décolleté con il cinturino Con i collant velati Sopra ai collant velati, le décolleté con cinturino allungano otticamente la figura. Con i pantaloni in pelle Come rendere le décolleté meno tradizionali? Abbinandole a dei pantaloni in pelle alla caviglia, grintosi al punto giusto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

