Le cicatrici del bullismo sul cervello

Negli ultimi anni la scienza ha iniziato a guardare al bullismo con occhi diversi. Non più solo come un problema sociale o educativo, ma come un’esperienza capace di modificare il cervello. Le ricerche più recenti mostrano infatti che le ferite del bullismo non si limitano alla sfera emotiva: possono lasciare tracce misurabili nel sistema nervoso, influenzando nel tempo la capacità di gestire le emozioni, di relazionarsi e di affrontare lo stress. Quando una persona subisce umiliazioni, isolamento o derisione ripetute, il suo cervello si adatta a un mondo che percepisce come minaccioso. Ma questa forma di “protezione” ha un costo e può trasformarsi in un meccanismo di allerta costante che logora mente e corpo, anche molto tempo dopo la fine delle violenze. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le cicatrici del bullismo sul cervello

