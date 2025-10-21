Le cause di morte sul lavoro sono le stesse di quarant’anni fa | serve impegno concreto

Venerdì scorso, a Borgonovo, un lavoratore è precipitato da un cestello mentre stava imbiancando un capannone, da un’altezza di circa tre metri. Ha riportato un trauma gravissimo e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo in ospedale.«Davanti a una tragedia come questa, il primo pensiero va. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it