Le cause di morte sul lavoro sono le stesse di quarant’anni fa | serve impegno concreto
Venerdì scorso, a Borgonovo, un lavoratore è precipitato da un cestello mentre stava imbiancando un capannone, da un’altezza di circa tre metri. Ha riportato un trauma gravissimo e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo in ospedale.«Davanti a una tragedia come questa, il primo pensiero va. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Nel frattempo la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima Raffaele Marianella, 65 anni, per accertare le cause della morte - facebook.com Vai su Facebook
#DianeKeaton, la famiglia rivela le cause della morte - X Vai su X
Incidente sul lavoro, le indagini sulla morte del 58enne schiacciato da alcune lastre di vetro - Romain Supasi Lang è l'operaio morto schiacciato in una vetreria a San Giovanni la punta. Scrive meridionews.it
Morto sul lavoro a Borgonovo Val Tidone (Piacenza): l'imbianchino Mario Parolini precipita da un'impalcatura - Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Borgonovo e il personale della Medicina del Lavoro dell’Azienda Usl di Piacenza, per accertare la dinamica di quanto successo ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
Sicurezza sul lavoro, un operaio morto a Mugnano - L'uomo, 63 anni, stava lavorando su un tetto quando è precipitato perdendo la vita al Cardarelli ... Si legge su napolivillage.com