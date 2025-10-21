Le cattedrali da salvare | Il restauro è atto di fede
"La XIV edizione di Cattedrali Europee ribadisce che il restauro non è un fatto tecnico separato dalla vita delle nostre chiese: è un atto di custodia della fede. Quando conserviamo un’opera o riordiniamo uno spazio liturgico, aiutiamo le comunità a rileggere il Vangelo nella bellezza e offriamo ai visitatori un’occasione di incontro autentico con il sacro". Parola di Andrea Maestrelli, presidente dell’ Opera della Primaziale Pisana, che presentando il congresso che annualmente richiama a Pisa i vertici delle principali cattedrali europee sul tema della conservazione d del restauro sottolinea quanto questo confronti aiuti nella loro mission le singole fabbricerie agendo sempre più "con competenza, responsabilità e visione, perché ogni intervento diventi servizio a visitatori e pellegrini di oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
