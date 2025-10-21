L’ Associazione Nazionale Case della Memoria festeggia vent’anni di attività e lo fa tornando dove tutto è cominciato: a Prato. Il 24 e 25 ottobre, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si terranno due giornate di incontri, riflessioni e visite dedicate alle dimore dei grandi personaggi della storia, diventate oggi piccoli scrigni di cultura diffusa. Era infatti il 24 ottobre 2005 quando, proprio a Palazzo Datini, tredici fondatori diedero vita a una rete che oggi conta 120 case museo in tutta Italia, dal nord al sud, e che negli anni ha stretto legami anche a livello internazionale. "Fare rete è sempre stata la nostra forza – sottolinea il presidente Adriano Rigoli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Case della Memoria compiono vent’anni. Due giorni di iniziative