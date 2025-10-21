Le attività storiche fanno parte del patrimonio di ogni territorio e la Regione ogni anno sostiene le più meritevoli con dei contributi. Per attività storiche si intendono negozi, locali e botteghe caratterizzate dalla continuità nel tempo - almeno 40 anni - di gestione, insegna e merceologia offerta. Altri fattori sono la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici. "Grazie al lavoro del gruppo Lega e di Regione Lombardia siamo riusciti a dare un sostegno concreto ad alcune attività storiche della Provincia di Sondrio per garantirne la competitività e tutelare realtà fondamentali soprattutto per i paesi di montagna – dice la consigliera regionale Silvana Snider, commentando il bando “ Imprese storiche verso il futuro - 2025“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le botteghe e i locali storici. Mezzo milione dalla Regione a sostegno di trenta attività