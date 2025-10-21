Le avventure di Pippo Holmes Pippo indaga nella Londra di Conan Doyle

In casa Disney, l’investigatore per eccellenza è Topolino. Arguto e attento, il topastro ha messo più volte in difficoltà ceffi del calibro di Gambadilegno e Macchia Nera, aiutato talvolta dal fedele Pippo. Nell’immaginare quindi una parodia in salsa disneyana sul più celebre dei detective letterari, lo Sherlock Holmes di Conan Doyle, parrebbe ovvio vedere Topolino vestire i panni dell’investigatore londinese, eppure nell’immaginario realizzato da Bruno Enna e Paolo Mottura per una volta il Topo deve accontentarsi di fare da spalla. O non avremmo avuto Le Avventure di Pippo Holmes, ciclo parodistico che omaggi in modo impeccabile il mito del detective di Baker Street. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Le avventure di Pippo Holmes, Pippo indaga nella Londra di Conan Doyle

#TopolinoMagazine 3644 è in edicola, fumetteria e su panini.it! Questa settimana oltre ad andare alla ricerca della maschera di Sberleff torneremo a leggere le avventure di What If…?, con i due numeri dedicati a Pippo che diventa Spider-Man e Paperino che - facebook.com Vai su Facebook

Pippo Baudo, i funerali a Militello. Don Giulio Albanese: «Ha pianto mentre gli davo l'ultima comunione» - Fino a poco fa abbiamo ricordato il grande artista, quello che è stato definito giustamente il gigante dello spettacolo, della cultura perché per me è stato un ... Secondo ilgazzettino.it

Laddio a Pippo Baudo, i funerali nella sua Militello - ''Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Si legge su ansa.it

Ai funerali di Pippo Baudo a Militello c'è un paese intero. E Lorella Cuccarini e Gigi D'Alessio: «Pippo era il timbro sul passaporto, una volta che te lo dava potevi andare ... - Quaranta gradi, ventagli improvvisati, bottigliette d’acqua distribuite dalla Protezione civile. Si legge su vanityfair.it