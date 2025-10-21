Le auto rubate trovate a pezzi in un capannone
Decine di auto rubate e smontate sono state ritrovate dalla polizia locale di Garbagnate Milanese all’interno di un’azienda dismessa. Gli agenti sono intervenuti in quest’area in seguito a un incendio e qui hanno ritrovato i veicoli di provenienza furtiva, disassemblati e smaltiti senza il rispetto delle normative. È stata avviata un’ indagine di tipo ambientale in collaborazione con la Procura della Repubblica di Milano per rintracciare i responsabili. Non è escluso che trattandosi di un capannone abbandonato, fosse diventato il deposito di un’organizzazione dedita al furto delle auto che, una volta smontate, rivendeva a pezzi sul mercato illegale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
