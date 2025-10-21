Le ‘Allegrate’ dietro il primato del Milan | ecco come Allegri ha trasformato i rossoneri

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con i tre punti conquistati domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è in vetta della classifica di Serie A: la rinascita del Diavolo raccontata, da 'La Gazzetta dello Sport', in quattro semplici mosse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

