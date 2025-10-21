Le 49 cantine italiane premiate per la prima volta con i Tre Bicchieri da nord a sud
Tra i 508 vini premiati con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso 2026, alcuni vengono prodotti da cantine che ottengono per la prima volta il massimo riconoscimento. Ecco quali sono. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Approfondisci con queste news
Gambero Rosso, Sella & Mosca tra la quattro cantine italiane “d’eccellenza” - X Vai su X
Rocca di Frassinello è tra le 14 cantine italiane selezionate da Metodo Contemporaneo, l’osservatorio su arti contemporanee e paesaggio vitivinicolo promosso dall’Università degli Studi di Verona e da BAM! Strategie Culturali con lo scopo di fare rete e divul - facebook.com Vai su Facebook
Cantina di Venosa premiata a Roma tra le imprese più sostenibili d’Italia - Alla 66ª edizione nazionale di Industria Felix – L’Italia sostenibile che compete, alla Cooperativa lucana è riconosciuto il proprio impegno per una viti ... Secondo ivl24.it
Cantine, il Veneto e le «Impronte del vino»: l'itinerario fra le 31 aziende cantine premiate nella Guida Go Wine - La nuova edizione di Cantine d’Italia 2025, la guida per l’enoturista firmata da Go Wine, invita a percorrere l’Italia del vino passo dopo passo, cantina dopo cantina ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
I grandi vini rossi italiani, la degustazione al Vinitaly di 10 cantine premiate nella guida del Corriere della Sera - Un viaggio fra le zone più vocate d’Italia per i vini rossi, fra storie di produttori, resilienza e cambiamento climatico. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it