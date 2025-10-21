Lazio Sarri e il club a confronto | dal mercato alle strategie la rotta per il rilancio Tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste

Lazio, pronto il summit Sarri società: obiettivi condivisi e strategie per rilanciare la stagione. Tutti i dettagli La Lazio si avvicina a un passaggio decisivo. Nelle prossime ore – forse già oggi – Maurizio Sarri incontrerà la dirigenza per fare chiarezza su alcuni punti rimasti in sospeso e tracciare la rotta per i prossimi mesi. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, Sarri e il club a confronto: dal mercato alle strategie, la rotta per il rilancio. Tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste

