lazio al consiglio regionale il convegno dedicato alla balbuzie

Al Consiglio regionale del Lazio si celebra domani, mercoledì 22 ottobre 2025, la Giornata internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie, ospitando un convegno alla Pisana presso la Sala Mechelli. Si tratta di "una iniziativa importante, al fine di sensibilizzare, superare i pregiudizi e promuovere una maggiore comprensione e supporto verso chi vive quotidianamente questo disturbo della comunicazione. Sarà una occasione di confronto e dialogo, visto che è fondamentale fare rete", ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "All'evento, promosso dall'Associazione Lea in collaborazione con 'Psicodizione, Balbuzie e Comunicazione0', 'Donna Donna onlus' e che sarà introdotto da Fabio Sabbatani Schiuma, interverranno medici ed esperti del settore (oltre a logopedisti, psicologi, pediatri, rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro): tra questi, Alberto Spalice – Dir.

