L’avvocato | I miei allarmi ignorati per anni
Non un esposto. Ma una querela. Con indicati nomi e cognomi. Nel materiale agli atti dell’indagine coordinata dal pm Marco Imperato risulta anche la denuncia presentata a gennaio scorso dall’avvocato Antonio Francesco Rizzuto, che nell’alluvione del 19 ottobre perse la casa e vide morire annegata la sua cagnolina Margot, bulldog francese. "Dal 2019 scrivevo a tutti, dalla Regione alla Bonifica fino alla Città Metropolitana e al Comune di Pianoro per chiedere interventi di manutenzione, perché lo Zena non era in sicurezza", racconta l’avvocato Rizzuto, che è assistito dal collega Luigi Santomassimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
