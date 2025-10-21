L’avvocato dei tifosi del Napoli a Eindhoven | Tutti i napoletani che camminano per strada vengono fermati identificati schedati
L’avvocato Emilio Coppola, legale dei tifosi del Napoli fermati ed espulsi ad Eindhoven, è intervenuto a radio Crc: «Ieri sera in un parcheggio nei pressi del centro cittadino di Eindhoven, dei tifosi del Napoli sono stati circondati dalle forze dell’ordine e privati di tantissime libertà individuali senza che sia stato ravvisato alcun tipo di reato. Si punisce l’atmosfera, come si legge dalla nota della Questura di Eindhoven, ovvero il fatto che ci fosse questo raggruppamento dei tifosi del Napoli. Sono stati individuati ed identificati all’interno di questo parcheggio, successivamente sono stati spostati in Questura, schedati e foto segnalati, ricevendo un provvedimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’avvocato dei tifosi del #Napoli a #Eindhoven: «Tutti i napoletani che camminano per strada vengono fermati, identificati, schedati» A Radio Crc: «È normale trattare dei cittadini che fanno parte dell'area #Schengen? Credo assolutamente di no» https://www.il - facebook.com Vai su Facebook
Il parlamentare inglese, avvocato, che si congratula per il divieto imposto ai tifosi del Maccabi di Tel Aviv di non seguire la squadra nel match contro l’Aston Villa. Lasciate lo sport fuori dalle vostre porcherie. - X Vai su X
L’avvocato dei tifosi del Napoli a Eindhoven: «Tutti i napoletani che camminano per strada vengono fermati, identificati, schedati» - L'avvocato Emilio Coppola, legale dei tifosi del Napoli fermati ed espulsi ad Eindhoven, è intervenuto a radio Crc ... Lo riporta ilnapolista.it
Tifosi del Napoli espulsi da Eindhoven: «Trattati come criminali, volevamo bere una birra. La cosa più grave? Non vedere la partita» - Sono stati tutti espulsi da Eindhoven i circa 180 tifosi del Napoli fermati dalla polizia locale per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco in vista della partita di ... msn.com scrive
Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, il ministro Tajani: “Seguo il caso, la polizia allontanerà chi non ha il biglietto“ - Il Ministro Tajani ha così commentato la vicenda che vede coinvolti 180 supporters azzurri. ilnapolista.it scrive