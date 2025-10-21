Lavrov | Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato

Lettera43.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, ha affermato che Mosca è contraria a un cessate il fuoco immediato in Ucraina, spiegando che anche Donald Trump aveva sostenuto la necessità di «una pace duratura e sostenibile» anziché di una tregua, nel corso del vertice con Vladimir Putin in Alaska: «Restiamo fedeli a questa formula e l’ho confermato ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio ». Congelato l’incontro tra Lavrov e Rubio. Proprio l’atteso incontro tra Lavrov e Rubio, che si sarebbe potuto tenere questa settimana, è stato momentaneamente congelato. Lo ha reso noto la Casa Bianca, senza specificare il motivo: una fonte della Cnn ha però evidenziato che i due ministri degli Esteri nutrono aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

lavrov siamo contrari a un cessate il fuoco immediato

© Lettera43.it - Lavrov: «Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lavrov siamo contrari cessateLavrov, 'siamo contrari a un cessate il fuoco immediato' - Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Vladimir Putin in Alaska, anche il ... Come scrive msn.com

lavrov siamo contrari cessateIl ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina. - Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina. Scrive bluewin.ch

lavrov siamo contrari cessateUcraina, Cnn: “Rinviato incontro Rubio-Lavrov”. Ministro esteri russo: “No a cessate il fuoco immediato” - L’incontro tra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, previsto giovedì, è stato rinviato. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavrov Siamo Contrari Cessate