Lavrov | Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato

Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, ha affermato che Mosca è contraria a un cessate il fuoco immediato in Ucraina, spiegando che anche Donald Trump aveva sostenuto la necessità di «una pace duratura e sostenibile» anziché di una tregua, nel corso del vertice con Vladimir Putin in Alaska: «Restiamo fedeli a questa formula e l’ho confermato ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio ». Congelato l’incontro tra Lavrov e Rubio. Proprio l’atteso incontro tra Lavrov e Rubio, che si sarebbe potuto tenere questa settimana, è stato momentaneamente congelato. Lo ha reso noto la Casa Bianca, senza specificare il motivo: una fonte della Cnn ha però evidenziato che i due ministri degli Esteri nutrono aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lavrov: «Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato»

