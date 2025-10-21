Lavrov | no a cessate il fuoco immediato

14.27 Il ministro degli Esteri russo Lavrov riferisce che la Russia è contraria a una cessazione immediata delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Putin in Alaska anche il presidente Usa Trump aveva sostenuto che "serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco". "Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l'ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Rubio", ha aggiunto Lavrov citato dalla Tass. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

