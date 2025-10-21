LavoroMattarella | alleanza su sicurezza

10.10 "Un lavoro non è vero se non è anche sicuro. La garanzia dell'attuazione di questo principio richiede l'impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un'alleanza capace di superare le differenze per perseguire obiettivi condivisi: sicurezza sui luoghi di lavoro, e sulla salute,e non sono ammesse scorciatoie". Così Mattarella in occasione della II edizione 'Stati Generali su Salute e Sicurezza sul Lavoro'. "La tutela dei lavoratori è la prima forma di giustizia nel lavoro, dignitoso e protetto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it