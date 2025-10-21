Lavoro le offerte della settimana nel novarese | gli annunci del 21 ottobre

Novaratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tirocinanti, autisti, commessi, operai, impiegati, magazzinieri ed educatori. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 27 ottobre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

