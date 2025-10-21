Lavoro Gaia Servizi assume | due posti aperti a Bollate

Ilnotiziario.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opportunità di lavoro in arrivo con Gaia Servizi, la società partecipata del Comune che gestisce diversi servizi sul territorio. Sul sito ufficiale dell’azienda sono stati pubblicati due avvisi di selezione per l’assunzione di nuovo personale. Nel dettaglio, Gaia è alla ricerca di: un operaio addetto ai servizi manutentivi del verde pubblico, un farmacista collaboratore.   . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

