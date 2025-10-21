Lavoro | Fontana ' incolumità diritto da proteggere sempre no eccezioni'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "L'incolumità dei lavoratori non è solo un dovere inderogabile. È anche un diritto che va sempre protetto, senza alcuna eccezione. I recenti dati delineano una situazione intollerabile per un Paese che riconosce nel lavoro il principio cardine della propria identità repubblicana. Disponiamo di una legislazione tra le più avanzate d'Europa, ma l'Italia si confronta ancora con statistiche drammatiche che impongono l'urgenza di estendere il piano normativo e sanzionatorio". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, aprendo i lavori degli Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro in corso in sala della Lupa a Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

