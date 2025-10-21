Lavori usuranti che beffa I vigili restano esclusi La pensione si allontana
Lavori usuranti, "anche questa volta non hanno considerato gli agenti della Polizia locale" premette Letizia Ferri, referente di settore per la Uil Fpl. Tra i lavori usuranti figurano i pittori e gli estetisti, non i vigili. E tra le divise monta nuovamente la rabbia. Anche questa volta, nella revisione dei limiti dell’età pensionabile a cui ha lavorato il governo all’interno della legge di bilancio, le richieste dei vigili non sono state prese in considerazione. Non si tratta di una cosa di poco conto perché quei lavoratori che appartengono alle categorie ‘usuranti’ possono andare in pensione prima degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal 2027 l’adeguamento in due tappe dei requisiti alla speranza di vita. Fuori dalla stretta chi svolge lavori usuranti e gravosi e i lavoratori precoci con disabilità. Niente incremento delle minime, ma sale la maggiorazione sociale Vai su Facebook
Niente stop all'aumento dell'età pensionabile. Si salvano solo "precoci" e lavori usuranti - X Vai su X
Lavori usuranti, che beffa. I vigili restano esclusi. La pensione si allontana - Con la nuova legge di bilancio, la categoria dovrà lavorare di più, perché non rientra nelle mansioni che danno diritto a uno sconto sull’età pensionabile. Si legge su msn.com