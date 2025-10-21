Lavori usuranti, "anche questa volta non hanno considerato gli agenti della Polizia locale" premette Letizia Ferri, referente di settore per la Uil Fpl. Tra i lavori usuranti figurano i pittori e gli estetisti, non i vigili. E tra le divise monta nuovamente la rabbia. Anche questa volta, nella revisione dei limiti dell’età pensionabile a cui ha lavorato il governo all’interno della legge di bilancio, le richieste dei vigili non sono state prese in considerazione. Non si tratta di una cosa di poco conto perché quei lavoratori che appartengono alle categorie ‘usuranti’ possono andare in pensione prima degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori usuranti, che beffa. I vigili restano esclusi. La pensione si allontana