Lavori in stazione stop ai treni per 4 fine settimana

In arrivo possibili disagi per i tantissimi pendolari lombardi. Per permettere lavori sulla linea infatti sarà previsto lo stop alla circolazione ferroviaria per quattro fine settimana lungo la tratta Seveso-Camnago e Seveso-Meda interessando le linee Asso-Milano, Camnago-Milano e Bovisa-Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Lavori in corso in zona stazione: installazione di grate anti-piccioni sul cavalcaferrovia di Pesaro ? Dal 22 ottobre al 14 novembre modifiche temporanee alla viabilità in via Cardinal Massaia e chiusura del sottopasso ciclopedonale verso viale XXIV Maggi Vai su Facebook

#Roma Stazione Termini, domani notte lavori di manutenzione straordinaria a cura Rfi. Previste alcune modifiche per la circolazione ferroviaria, anche sulle linee regionali https://romamobilita.it/it/node/26716 - X Vai su X

Lavori al nodo Pigneto, stop ai treni nel weekend tra Tiburtina e Fiumicino - Nuovo weekend di lavori e interruzioni lungo le linee dei treni Regionali FL1 Orte – Fiumicino e FL3 Roma – Viterbo. Come scrive romatoday.it

Torna la Cumana a Pozzuoli. Eav: "Via ai lavori nella galleria Monte Olibano" - Dopo il terremoto dello scorso luglio, torna attiva la stazione di Gerolomini con treni da e per Torregaveta ogni 45 minuti. Riporta napolitoday.it

Lavori sulla linea Olbia-Golfo Aranci, stop ai treni per 4 mesi - Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS eseguirà dall'1 ottobre al 31 gennaio 2026 dei lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale che comporteranno un'interruzione di linea ... Come scrive rainews.it