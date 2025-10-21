Lavori in ‘salotto’ | il Comune presenta il conto ai commercianti
Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del secondo stralcio di viale Ceccarini, il Comune ha pronto il conto da presentare alle attività economiche. Non si tratta di tasse o altre imposte, al contrario i negozi si vedranno dimezzata la Tari. Più semplicemente buona parte delle attività che insistono sul viale fanno parte di proprietà private con piccoli frustoli di terreno davanti alle vetrine. Il Comune andrà a riqualificare anche queste superficie, poi presenterà il conto. In questa zona del viale, quella in cui insiste il cantiere compreso tra i viali Milano e Dante (gazebo escluso), sono ben 23 le attività con cui gli uffici in municipio hanno avviato da tempo il confronto per arrivare a un accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
