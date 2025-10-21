lavori il ponte chiude per un mese

Il ponte che collega Montelabbate e Montecchio sarà chiuso al traffico per oltre un mese, da domani a sabato 29 novembre, per manutenzione straordinaria. Per la struttura posta sul Foglia lunga 120 metri e situata all’inizio della strada provinciale 127 Montelabbate-Montecchio, in corrispondenza della rotatoria che conduce a Montelabbate, sono in programma interventi principalmente di messa in sicurezza che verranno effettuati dalla Provincia per circa 250mila euro. Lavori che non si presentano indolori. Gli interventi consistono nell’inserimento di barriere al bordo del ponte, di un nuovo cordolo in calcestruzzo armato e di giunti di dilatazione, oltre all’impermeabilizzazione dell’impalcato e alla realizzazione di una nuova pavimentazione bitumata: lavori che comporteranno l’occupazione per l’intera lunghezza del piano viabile e costringeranno alla chiusura dell’infrastruttura durante il cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

