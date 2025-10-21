Lavori di manutenzione chiusa fino a marzo 2026 la ciclovia Alpe Adria

Udinetoday.it | 21 ott 2025

La Pista Ciclabile Fvg 1 “Alpe Adria” è stata chiusa ieri per lavori di manutenzione sul vecchio ponte ferroviario di Peraria (posizionato al chilometro numero 134 del percorso), facendo in modo che il tracciato si interrompa tra i territori dei comuni di Pontebba e Dogna, in entrambi i sensi di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

