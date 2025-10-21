Lavori al ponte sull' Avisio | attese code e rallentamenti verso Trento
Lavori (e quindi eventuali disagi alla viabilità) sono in arrivo tra Trento e Lavis: il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento informa che a partire dalle 8:30 di oggi, martedì 21 ottobre, fino alle 18 di venerdì 24, sarà attivo un cantiere per la sostituzione di un giunto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
