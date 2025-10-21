Lavori al parcheggio Del Corona sosta interdetta fino al 31 marzo al piano seminterrato e sul piazzale esterno

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sosta interdetta fino al 31 marzo al piano seminterrato e sul piazzale esterno del parcheggio Del Corona. Un provvedimento, quello dall’amministrazione comunale, adottato nell’ottica di dar seguito ai lavori di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione di un ulteriore piano sopraelevato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

