Lavori al parcheggio Del Corona sosta interdetta fino al 31 marzo al piano seminterrato e sul piazzale esterno
Sosta interdetta fino al 31 marzo al piano seminterrato e sul piazzale esterno del parcheggio Del Corona. Un provvedimento, quello dall’amministrazione comunale, adottato nell’ottica di dar seguito ai lavori di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione di un ulteriore piano sopraelevato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
