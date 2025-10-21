Lavori ai binari interventi per sette milioni

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di manutenzione ferroviaria ai binari della Milano-Bologna all’altezza della stazione di Rubiera. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha ufficialmente annunciato al Comune di Rubiera l’avvio dell’operazione che prevede 60 giorni di cantiere per un importo complessivo di circa sette milioni di euro. Opere sicuramente importanti per Rubiera tra cui il rifacimento massicciata e anche la sostituzione rotaie. Rete Ferroviaria Italiana ha dunque incominciato un intervento di manutenzione sistematica all’armamento ferroviario nell’ambito Ut Emilia che interesserà il territorio comunale rubierese in prossimità di via Fratelli Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavori ai binari interventi per sette milioni

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori ai binari, interventi per sette milioni

Approfondisci con queste news

lavori binari interventi setteLavori ai binari, interventi per sette milioni - Il sindaco Cavallaro: "Rischio di disagi, a disposizione per risolverli" ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Chiudono per lavori i binari Est a Roma. Estate a ostacoli, altri guai per chi viaggia dalle Marche - Alla lunga lista di interventi (necessari per la sicurezza) che creano disagi e proteste, si aggiunge un’altra puntata. Segnala corriereadriatico.it

lavori binari interventi setteIl sottopasso ferroviario di via Milano. Prima i binari poi ripartirà il cantiere - Al via entro il mese i lavori di messa in sicurezza dei binari, poi riprenderanno quelli del sottopasso ferroviario a Locate Triulzi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Binari Interventi Sette