Lavori ai binari interventi per sette milioni
Sono iniziati i lavori di manutenzione ferroviaria ai binari della Milano-Bologna all’altezza della stazione di Rubiera. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha ufficialmente annunciato al Comune di Rubiera l’avvio dell’operazione che prevede 60 giorni di cantiere per un importo complessivo di circa sette milioni di euro. Opere sicuramente importanti per Rubiera tra cui il rifacimento massicciata e anche la sostituzione rotaie. Rete Ferroviaria Italiana ha dunque incominciato un intervento di manutenzione sistematica all’armamento ferroviario nell’ambito Ut Emilia che interesserà il territorio comunale rubierese in prossimità di via Fratelli Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
