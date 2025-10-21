Lavoratori pulizie stazioni | stipendio in arrivo e presidio rimandato ma è una vittoria parziale
È rimandato a martedì prossimo, 28 ottobre, dalle 9 alle 12 il presidio di protesta dei lavoratori delle pulizie delle stazioni davanti a Principe, inizialmente previsto oggi. Questo perché finalmente qualcosa si è mosso e i 110 dipendenti liguri rimasti senza stipendio vedranno presto le loro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Villapiana, protesta dei lavoratori Egea: lo stipendio manca da dicembre - Protesta a Villapiana dei lavoratori della ditta Egea di Luzzi, che gestisce il servizio mensa e pulizie del cantiere del terzo megalotto della statale 106 Sibari- Scrive rainews.it