Lavorare sui social richiede impegno non è solo ‘girare un video’ Ma non è paragonabile allo stress e ai turni di una cucina professionale | così Ruben Bondì

Lo chef e content creator italiano Ruben Bondì, dopo aver conquistato milioni di follower cucinando dal balcone di casa sua con ricette semplici è su Food Network con “Cucina in balcone con Ruben”, “Cucina al mercato con Ruben” e “Cucina al mare con Ruben”. Proprio oggi, 21 ottobre, nelle librerie è sbarcato il suo primo libro “Daje che è pronto!”. “Il mio libro è pensato per chi rientra a casa tardi ma vuole comunque mangiare qualcosa di buono. – ha detto a Leggo – Non si tratta di cucinare di fretta, ma di godersi il momento, anche con ricette semplici. Sui social, cucino sul balcone con un fornelletto e pochi utensili, quindi è normale che le preparazioni siano rapide. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it