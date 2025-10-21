L' Avis di Foggia compie 55 anni e si regala l' Albo dei Benemeriti | Onoriamo la generosità

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Avis Comunale di Foggia celebra il suo 55° anniversario di fondazione, un traguardo che testimonia oltre mezzo secolo di impegno costante nella promozione della donazione di sangue sul territorio. Un evento in contemporanea con l'anniversario della scomparsa di Rosario Siciliano, figura a cui è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Avis Foggia Compie 55