L' autobus dei sogni

Sono costosi (a Bologna quasi un lusso), non sempre puntuali e soprattutto con tanti anni sulle spalle. È questa la situazione che vivono gli autobus in Emilia-Romagna. Certo, non bisogna generalizzare, ma di sicuro c'è che il trasporto pubblico locale non è di qualità e al passo con quello di altre città, soprattutto europee. Di fatto lo hanno riconosciuto sia la Regione sia i sindacati che hanno rotto gli indugi e rilanciato l'idea di creare un'unica azienda regionale per gestire il servizio, con possibili ricadute positive sia sui cittadini che sui dipendenti. Ad aprire la discussione è stata l'assessore regionale ai Trasporti, Irene Priolo, che ha spiegato che si punta a creare un'azienda unica, anche perché “il mercato attuale penalizza le realtà più piccole ed è per questo che guardiamo a un unico grande soggetto regionale per far sì che a breve non arrivino soggetti esteri sui nostri territori”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it