Pistoia, 21 ottobre 2025 – È sconvolto più di altri, Ivo Ferrari, dopo i tragici fatti di domenica sera a Rieti. E c’è da comprenderlo: per tantissimi anni, infatti, è stato lui l’autista che ha portato in giro per l’Italia i tifosi del Pistoia Basket, per conto della ’vecchia’ Copit, prima della meritata pensione. Chilometri e chilometri macinati su e giù per lo stivale, senza mai un problema. Circostanza, questa, che ai suoi occhi rende ancora più inspiegabile l’accaduto di quanto già non lo sia. "Raffaele? Generoso, aiutava i più giovani. Mai abbiamo avuto problemi con i tifosi”. Autista ucciso, il dolore dell’azienda Ferrari, come sta? “Sono ancora sconvolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’autista dei tifosi del basket: “In 41 anni al volante per l’Italia non ho mai vissuto niente di simile”