L’autista dei tifosi del basket | In 41 anni al volante per l’Italia non ho mai vissuto niente di simile
Pistoia, 21 ottobre 2025 – È sconvolto più di altri, Ivo Ferrari, dopo i tragici fatti di domenica sera a Rieti. E c’è da comprenderlo: per tantissimi anni, infatti, è stato lui l’autista che ha portato in giro per l’Italia i tifosi del Pistoia Basket, per conto della ’vecchia’ Copit, prima della meritata pensione. Chilometri e chilometri macinati su e giù per lo stivale, senza mai un problema. Circostanza, questa, che ai suoi occhi rende ancora più inspiegabile l’accaduto di quanto già non lo sia. "Raffaele? Generoso, aiutava i più giovani. Mai abbiamo avuto problemi con i tifosi”. Autista ucciso, il dolore dell’azienda Ferrari, come sta? “Sono ancora sconvolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo la morte dell'autista sul pullman dei tifosi del Pistoia basket, la consigliera di Rieti Angela Di Marco scrive che, "quando chi commette atti di violenza e irregolarità sfugge alle responsabilità e viene premiato, si invia un messaggio devastante" - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman dei tifosi di basket a Rieti: fermati tre ultras per l’omicidio dell’autista - X Vai su X
L’autista dei tifosi del basket: “In 41 anni al volante per l’Italia non ho mai vissuto niente di simile” - E c’è da comprenderlo: per tantissimi anni, infatti, è stato lui l’autista che ha portato in giro per l’Italia i tifosi del Pistoia Basket, per conto della ’vecchia’ Copit, prima della meritata ... Segnala lanazione.it
Tifosi di basket e trasferte vietate: incontro a Roma per parlarne - Forlì, 12 febbraio 2025 – “Una via d’uscita che tuteli la sicurezza pubblica ma che consenta alle tifoserie sane di seguire la squadra del cuore”. Come scrive ilrestodelcarlino.it